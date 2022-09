Ho 47 anni: potrei rimanere incinta?

Una domanda di: Maria Teresa

Credevo di essere in premenopausa perché la mestruazione del mese di agosto mi è durato due giorni. Ho pensato di non essere più fertile allora ho deciso di avere dei rapporti completi con mio marito che amo tanto: ho già avuto due parti cesarei: ho due ragazze. Ho 47 anni sono andata a fare una visita e la ginecologa mi dice che sono fertile ma significa che potrei restare incinta oppure non può essere più?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, “fertile” significa solo una cosa, avere la possibilità di concepire. Tuttavia a 47 anni le possibilità di una gravidanza sono bassissime: meno dell’1 per cento, pur avendo rapporti esattamente quando si verifica l’ovulazione. A questo si aggiunge un altro dato: quando a 47 anni inizia una gravidanza, nel 95 per cento dei casi non è evolutiva, ma si interrompe spontaneamente nelle prime settimane. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto