Ho 48 anni posso rimanere incinta?

Una domanda di: Cristina

Ho 48 anni passati da poco. Ho fatto il controllo ginecologico e la dottoressa mi ha detto che da una parte dell’ovaio sono vuota e dall’altra ci sono sono pochi ovuli. Il mio compagno ha 37 anni e vorrebbe una famiglia. Come posso rimanere incinta?





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, a 48 anni le possiiblità di una gravidanza, sia spontaneamente che con la fecondazione assistita, sono praticamente nulle. L’unica possibillità è il ricorso alla ovodonazione, cioè l’utilizzo di ovociti di un’altra donna. L’ovodonazione però presenta diversi rischi, sia dovuti alla sua età, sia insiti nella la pratica stessa. Esistono delle valutazioni che forniscono uno “score di rischio”, in cui sono compresi anche i dati anamnestici relativi a malattie pregresse, e i risultati di esami che vengono fatti effettuare, come l’holter pressorio, l’elettrocardiogramma da sforzo, l’ecocardiogramma e la visita cardiologica, nonché la valutazione della coagulazione del sangue. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto