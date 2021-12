Ho 51 anni: potrei essere rimasta incinta?

Una domanda di: Margherita

Ho 51 anni. E un ciclo non più regolare. Ho avuto le ultime

mestruazioni a novembre tra il 23/24 e il 31 ottobre, cicli scarsi. La

ginecologa ha detto che ancora posso essere feconda. Da agosto invece, non

mi venivano più. Premetto che sono casalinga e un soggetto molto ansioso. Venerdì scorso ho fatto petting SENZA PENETRAZIONE, ma lui non è venuto. Nn

si è proprio bagnato. Solo che si è toccato e poi ha toccato me. So per perto che le sue dita erano asciutte. Solo che da allora, quano vado in bagno,

trovo la carta igienica un po’ sporca di perdite giallo sangue e ho tutti i

dolori del ciclo. Preciso che sono 5 anni che non ho un vero e proprio

rapporto con penetrazione. Ed era da tanto che lui non mi stimolava. Posso

escludere una gravidanza?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, è vero dal punto di vista medico che la fertilità non può dirsi esaurita finché non sopraggiunge la menopausa.

Questo comporta la cessazione del ciclo mestruale per almeno dodici mesi in una persona della sua fascia di età (a meno di casi particolari che si definiscono come menopausa precoce). Va detto a onor del vero che la sua fertilità residua è ormai in declino.

Questo implica che sia davvero remota la possibilità di una gravidanza che riesca ad arrivare a termine (è più probabile che, se anche dovesse insorgere, si concluda con un aborto spontaneo nelle prime settimane di gestazione, dovuto al fatto che gli ovociti hanno probabilmente perso la loro carica vitale e possono aver accumulato anche dei difetti nei cromosomi incompatibili con la sopravvivenza). Infine, nel suo caso specifico, si è trattato di un contatto genitale in assenza di penetrazione e di eiaculazione. Deduco che l’eventualità di una gravidanza possa essere raionevolmente esclusa.

Quanto ai sintomi che ora accusa, immagino siano conseguenza della stimolazione e presumo andranno ad esaurirsi nei prossimi giorni.

Dal momento che si prepara a vivere dei cambiamenti importanti nella sua vita di donna, le segnalo che potrebbe essere utile confrontarsi con una brava ostetrica su questo tema. La visita ginecologica completa di pap test certamente è utile per verificare che tutto vada bene, ma l’ostetrica può essere di aiuto nel continuare a riconoscersi nel proprio corpo di donna in trasformazione. Spero di averla aiutata, mi tenga informata se desidera, cordialmente.



