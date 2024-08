Ho assunto o no la pillola?

Una domanda di: Maria Vittoria

Prendo la pillola anticoncezionale da qualche mese e spesso mi capita di pensare di non averla presa ma bensì persa nell’acqua.

Ieri ho avuto un rapporto e oggi, dopo l’assunzione della pillola, mi sono resa conto di non averla sentita scendere dalla gola, anche se prima la posiziono sulla lingua e poi bevo un sorso.

Ho paura che sia finita nella bottiglia, infatti ho controllato subito dopo l’assunzione (in modo non attento) e dopo circa un’ora ma non ho trovato nulla.

cosa posso fare per calmarmi? Potrei aver fatto cadere la pillola in acqua senza accorgermene?

Consiglia l’uso di un contraccettivo d’emergenza?





Buongiorno signora, è difficile darle una risposta, come posso io sapere se ha perso o no la pillola nell’acqua? Se la assunta o no? Quando un gesto diventa automatico è possibile non ricordare se si è compiuto o no, ma nessuna persona esterna può aiutarla in questo senso. Sta a lei ricostruire cosa è successo.

Visti i suoi dubbi le consiglio di contattare il suo specialista di fiducia per effettuare un’ecografia pelvica che permetetrà di capire se è il caso di assumere il contraccettivo di emergenza. Cordialmente.



