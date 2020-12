Ho concepito in questa data?

Una domanda di: Rosa

Salve Dottore, ho 31 anni, ho un dubbio sulla possibilità di concepimento nel giorno dell’ovulazione. Ho un ciclo di 29 giorni, la data dell’inizio della mestruazione è il 9/novembre, ho avuto il rapporto non protetto il 24 novembre, vorrei capire se in quella data ci possa essere la possibilità di concepimento, la ringrazio in anticipo.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

in linea teorica, sulla base cioè della durata del suo ciclo mensile, l'ovulazione si sarebbe dovuta verificare proprio tra il 23 e il 24 novembre, quindi senz'altro può aver concepito appunto il 24 novembre. E' pur vero però che molte variabili giocano sul periodo dell'ovulazione e a questo si aggiunge che gli spermatozoi maschili possono sopravvivere nel corpo della donna fino a 5-7 giorni, quindi la certezza assoluta della data esatta in cui avviene il concepimento non si può mai avere. Cari saluti.