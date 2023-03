Ho davvero concepito in questa data?

Una domanda di: Ilaria

Buongiorno dottore, le scrivo poiché sto vivendo molto male è la mia gravidanza. Il giorno 23 dicembre, mio giorno fertile, ho avuto un rapporto non protetto, successivamente il 6 gennaio mi è arrivato il ciclo e nei giorni successivamente fertili 13-14-16-17 ho avuto rapporti non protetti con il mio compagno. Ad oggi sono incinta di 11 settimane + 5 giorni: il ginecologo ha confermato la datazione. È possibile che io sia rimasta incinta con il rapporto del giorno 23 dicembre? Ho cicli di 21 giorni. La ringrazio.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, non comprendo il suo dubbio: se la datazione ecografica della gravidanza (piuttosto precisa) è coincisa con la datazione basata sul calendario ostetrico, che prende in considerazione, per calcolare le settimane di gravidanza, la data di inizio dell’ultima mestruazione significa che lei oggi è in 11ma settimana + sei giorni, quindi non può aver concepito il 23 dicembre. Diversamente lei sarebbe molto più avanti, circa in 15ma settimana. Oltretutto lei ha anche avuto le mestruazioni dopo il rapporto del 23 dicembre, e questa è un’ulteriore (anche se non necessaria conferma) che il concepimento non sia avvenuto il 23 dicembre. Cordialmente.

