Ho dimenticato di prendere una pillola: posso essere incinta?

Una domanda di: Martina

Ho un dubbio. Questo mese ho sospeso la pillola per 5 giorni invece che 4 (yaz) perché con il blister precedente ho inavvertitamente preso due compresse la stessa sera e la mia ginecologa mi ha consigliato di finire normalmente il blister anche se sarebbe finito un giorno prima. Mi rendo conto solo ora che avrei dovuto di conseguenza anticipare di un giorno l’inizio della nuova confezione, ma non l’ho fatto. Finisco di prendere le pillole Rosa di giovedi, sabato, Durante la sospensione, ho avuto un rapporto completo, esattamente il giorno successivo ho avuto il ciclo, dopo tre giorni ho iniziato il nuovo blister, cioè mercoledì di questa settimana. Oggi mi sono accorta di aver dimenticato la compressa che avrei dovuto prendere ieri, con circa 20 ore di ritardo ho assunto la compressa dimenticata, ed ho assunto anche quella che di oggi, anticipando di qualche ora.

Ho molti dubbi adesso di poter essere incinta, so che a ridosso del ciclo è improbabile, ma non impossibile.

Cosa posso fare? Credo di aver fatto un pasticcio.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Martina, Yaz può essere assunto anche con lo schema 21 sì 7 no, infatti è in commercio con questa indicazione sotto il nome di Yasminelle. Eventuali prolungamenti della pausa, quindi, con questa pillola, fino a sette giorni, non creano problemi. Direi che è veramente l’unico caso in cui lo possiamo dire con certezza.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto