Ho evitato o no la gravidanza?

Una domanda di: SB

Ho avuto ultima mestruazione l’11 aprile. Rapporto con coito interrotto il 20 aprile.

Assunzione ellaone il 21 aprile.

Il ciclo normalmente è di 29 giorni.

Dovrei aver ovulato il 24 aprile.

Posso stare tranquilla, e aver evitato una gravidanza?

Grazie.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Riassumo: ciclo di 29 giorni. Ovulazione presunta, nel ciclo in corso, il 25 aprile.

Il 20 potrebbe non essere ancora stato un giorno fertile (c’era muco? Lo riconosce?) oppure essere il primo giorno fertile. Nel primo caso l’assunzione non sarebbe stata necessaria; nel secondo, il primo giorno fertile è l’unico nel quale ellaOne sembra essere in grado di ritardare l’ovulazione.

Non credo che possa concepire e cioè che la cellula uovo che sta per essere liberata possa essere fecondata.

Per il futuro, sarebbe bene imparare a riconoscere i giorni fertili e in questi giorni, se vuole evitare il concepimento, deve utilizzare sempre il profilattico e associare il coito interrotto: se si rompe, si rompe fuori.

Se invece usa EllaOne in prossimità dell’ovulazione (nei giorni più fertili) l’ovulazione e il concepimento avvengono, ma il figlio non si annida, meglio prevenire gli errori ed evitare tutto questo.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto