Ho iniziato la pillola il terzo giorno di mestruazione: sono protetta?

Una domanda di: Clara

Salve, io ho iniziato domenica 19 giugno ad utilizzare Nuvaring (ed era il terzo giorno del ciclo mestruale). Sempre ieri ho avuto un rapporto completo con il mio ragazzo. Ci sono probabilità di rimanere incinta nonostante avessi le mestruazioni?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Clara, purtroppo sì, le probabilità di dare inizio a una gravidanza quando non si assume la pillola seguendo le indicazioni ci sono. Nel suo caso, per essere sicura di poter contare sulla protezione contraccettiva della pillola avrebbe dovuto aspettare sette giorni prima di avere un rapporto sessuale non protetto. Si può infatti cominciare a prendere la pillo in qualunque giorno delle mestruazioni sapendo però che se si comincia dal primo gioro di mestruazione funziona da subito altrimenti, se si comincia in qualunque altro giorno, per avere la protezione anticoncezionale si deve aspettare una settimana. Questo non vale per Klaira che inizia a funzionare dopo 9 giorni, se non si comincia l’assunzione il primo giorno di metsruazione. Adesso può prendere Norlevo per essere più sicura, non EllaOne, e aspettare fino ai sette giorni pieni prima di avere rapporti non protetti. Con cordialità.

