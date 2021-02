Ho la spirale e i test di gravidanza sono negativi: posso essere incinta?

Una domanda di: Luisa

Ho effettuato tre test di gravidanza ma sono tutti negativi ed il ciclo ancora deve arrivare. Da 8 mesi

ho la spirale e il dottore mi disse che si era sposata. Mio marito cinque giorni prima

del ciclo non è stato attento. Aspetto una vostra risposta.





Gentile signora,

dopo tre test di gravidanza negativi è una spirale al progesterone inserita (anche se non più perfettamente in sede), penso proprio che non sia incinta. Aggiungo che la spirale potrebbe causare amenorrea, cioè la mancanza di mestruazioni, ma ci sono altre ragioni che determinano irregolarità mestruali e tra queste, le cisti ovariche, le alterazioni della tiroide e, più banalmente, l’età matura della donna. Lei non mi ha detto neppure quanti anni ha: è davvero impossibile per me ipotizzre con un buon margine di sicurezza il perché dell’assenza delle sue mestruazioni. Le consiglio dunque di consultare il suo ginecologo, che saprà darle le risposte che cerca. Con cordialità.

