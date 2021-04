Ho le tube legate, voglio una gravidanza, posso essere incinta?

Una domanda di: Rosalia

Ho le tube legate e vorrei avere una gravidanza. Da una settimana ho dei sintomi tipo nausea, mal di testa, seno gonfio.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora dai pochi dati disponibili ho compreso che ha legato le tube e che cerca una gravidanza e mi chiede se questo è possibile. Ovviamente è possibile solo utilizzando delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e non per vie naturali in quanto la legatura delle tube non consente l’incontro naturale tra lo spermatozoo e l’uovo. Se invece quanto lei mi ha riferito è il dubbio nonostante la legatura delle tube di poter essere in uno stato gravidico precoce le suggerisco di effettuare un test di gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

