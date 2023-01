Ho preso EllaOne: posso essere incinta?

Una domanda di: Samanta

Buona sera dottoressa ho avuto il ciclo il 7 dicembre, il 31 dicembre un rapporto durante il quale si è rotto il preservativo. Ho preso Ellaone dopo circa 36 ore, posso essere incinta?



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile signora,

Ellaone è efficace se assunta entro 5 giorni dal rapporto a rischio. Tenga presente però che non assicura una copertura al 100 per cento, anche se comunque molto alta.

Anche dopo aver assunto il contraccettivo di emergenza, si deve usare una protezione, per almeno le due settimane successive. Significa che Ellaone non esplica la sua azione protettiva nei giorni successivi alla sua assunzione, ma agisce solo rispetto al rapporto avvenuto prima del suo utilizzo. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto