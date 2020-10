Ho tanti sintomi: cosa potrebbe essere?

Una domanda di: Maria Caterina

A luglio mi è successa una cosa strana: le mestruazioni erano in ritardo e all’improvviso mi è venuto un piccolo dolore al basso ventre accompagnato da perdite

abbondanti. Da allora il ciclo mi anticipa di dieci giorni, poi le mestruazioni diventano rosso vivo, quindi si trasformano in perdite marrone. E’ però circa una settimana che ho spesso nausea, gonfiore, stitichezza, mal di testa, mal di schiena, indigestione, insonnia e poi ho la sensazione di avere qualcosa nella pancia,

sarà aria non saprei. La prego, mi aiuti.



Gentile signora,

mi riferisce davvero troppo poco per permettermi di azzardare qualche ipotesi. Non mi ha neppure detto quanti anni ha, mentre l’età (come penso possa comprendere) è un dato fondamentale perché i disturbi dell’addome variano proprio in funzione di questa. Le possibilità sono molte e tra queste ci sono le cisti ovariche o anche, per esmepio un’alterazione della tiroide, un’infiammazione pelvica, la presenza in utero di materiale originato da un’interruzione spontanea di gravidanza. Tante le cause possibili, per capire che cosa le sta accadendo deve effettuare una visita ginecologica con ecografia pelvica. Cari saluti.

