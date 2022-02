HPV e parto

Una domanda di: Martina

Vorrei chiederle un’informazione. Ho partorito naturalmente con

hpv e condilomatosi florida vulvare, secondo lei posso aver contagiato il

bimbo? La ringrazio, spero mi risponda.



Carlo Antonio Liverani Carlo Antonio Liverani

Gentile signora,

naturalmente i virus HPV si possono trasmettere al neonato durante il parto, ma tale rischio è molto basso.

Inoltre il taglio cesareo non si è dimostrato in grado di prevenire i rarissimi casi di papillomatosi laringea alla prole.

Infine solitamente l’eventuale presenza di un ceppo di HPV nel neonato regredisce spontaneamente dopo poco tempo.

Per tutti questi motivi non sono raccomandati indagini particolari al neonato. Con cordialità.

