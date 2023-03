HPV: posso aver contagiato la mia bambina con l’asciugamano?

Una domanda di: Federica

Ho scoperto di avere HPV ad alto rischio oncogeno. Ma non sapendo di averlo fino al risultato del pap-test di routine mia figlia di 8 anni ha usati più volte i miei asciugamani per la doccia ed è successo che ha bevuto dalla bottiglia dell’acqua dove avevo bevuto io la sera prima dopo aver fatto sesso orale. La mia domanda è posso averla infettata? Quando sarà ora le farò fare la vaccinazione ma nel frattempo cosa devo fare? Ho il terrore! Ci sono visite che le posso far fare? Grazie in anticipo.



Carissima Federica, per unanime parere l’infezione da papilloma virus è un’infezione a trasmissione sessuale. Il virus è labile, come tutti i virus, e non sopravvive abbastanza all’esterno. Se vuole può leggere “Le cento domande sull’HPV2, per saperne di più” ma calcoli che il pap test alle donne che non hanno mai avuto nessun tipo di rapporto sessuale non si esegue, dato che questa patologia è sesso dipendente. Non mi farei quindi problemi per la sua bambina. Davvero stia tranquilla, non ha alcuna ragione per preoccuparsi. Con cordialità.

