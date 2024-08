HPV presente nella cervice: si devono affrontare cure?

Una domanda di: Mery

Ho eseguito il pap test specifico per l’hpv in quanto ad aprile ho tolto un papilloma all’ugola positivo al p16.

Quello ginecologico è positivo al p73.

Non mi hanno dato nessuna cura: effettivamente non devo fare nulla?

Sono 7 mesi che io e mio marito proviamo ad avere un bambino.

Questo non comporta nessun impedimento?

Dovrei fare altre analisi? È già il caso?

Sono psicologicamente molto a terra perché ho paura di avere qualcosa che non conosco.



Francesco De Seta Francesco De Seta Gentile signora,

la sola presenza dell’HPV (papilloma virus) al test di prevenzione del collo dell’utero (se l’eta è superiore ai 35), a fronte di un pap test negativo, non richiede alcun trattamento locale o sistemico e non controindica la ricerca di gravidanza.

Le consiglierei inoltre, anche a fronte della pregressa positività del cavo orale, di programmare, laddove non l’avesse già fatto, la vaccinazione contro l’HPV. In tal caso però si sconsiglia, nel periodo vacinale, la ricerca di gravidanza. Resto a sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: