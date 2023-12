HPV: si può affrontare il parto vaginale?

Una domanda di: Angela

Buona sera professore, le volevo chiedere un’altra informazione. A marzo ho bruciato due lesioni da papilloma virus e ho completato due cicli di vaccino anche se dovevo fare il terzo ma rimanendo incinta non l’ho potuto fare. Per il parto naturale vaginale crea qualche problema se avessi ancora delle lesioni?



Augusto Enrico Semprini

Cara Angela,

nessun problema per il parto vaginale e a mio avviso nessun problema nel completare il ciclo vaccinale, la raccomandazione di non procedere con la vaccinazione per il papilloma virus in gravidanza non ha basi scientifiche perché la risposta vaccinale della gestante è efficace come fuori dalla gravidanza e i segmenti di DNA virale che vengono usati per stimolare la risposta immune del tutto innocui. Il bugiardino però dice così, quindi i colleghi hanno seguito alla lettera le indicazioni. Quindi buona gravidanza e nessun problema per la via del parto che sceglierà. Con cordialità.



