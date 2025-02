HPV: si può trasmettere a un bambino facendo il bagno con lui?

Francesco De Seta Francesco De Seta

Buongiorno signora, innanzitutto essere positivi all’HPV test non significa avere una patologia ma verificare con ulteriori esami (pap test, per esmepio) se il virus si sia integrato nelle cellule o sia lì solo di passaggio (sarà il suo sistema immunitario a liberarsene). Non è assolutamente ipotizzabile una trasmissione in vasca da bagno. Piuttosto si ricordi l’esecuzione del vaccino sia per suo figlio (vaccino indicato anche nei maschi) che per lei. Infatti oggi si propone anche fino, almeno, ai 45 anni. Cordialmente.

