HPV: si può trasmettere ai bambini attraverso gli asciugamani?

Una domanda di: Elisa

Chiedo se è possibile la trasmissione di hpv a ragazzi/bambini non vaccinati attraverso l’uso promiscuo di asciugamani che in famiglia ogni tanto può

avvenire.

Ringrazio.





Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Cara signora,

l’infezione da Hpv, sigla dei termini inglesi Human papilloma virus,si trasmette prevalentemente per via sessuale, quindi attraverso i rapporti intimi (non necessariamente con penetrazione) che sono caratterizzati dal contatto stretto con le mucose genitali. A favorire il contagio la presenza di eventuali lesioni genitali. Può escludere che la trasmissione possa avvenire per mezzo di un asciugamano. Detto questo, come regola generale è opportuno che ciascun membro della famiglia adoperi un proprio asciugamano a suo esclusivo uso personale, avendo cura di cambiarlo con ragionevole frequenza. Cordialmente.

