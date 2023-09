HPV: si può trasmettere attraverso i baci?

Una domanda di: Una mamma preoccupata

Ad una mia cara amica è stato diagnosticato l’HPV, con lesioni di tipo Cin 1. Noi stiamo molto spesso insieme, e io ho due bambini piccoli (di 2 mesi e 2 anni). L’HPV si può trasmettere attraverso baci e abbracci? L’utilizzo dello stesso bagno può essere veicolo di contagio? La ringrazio molto per la risposta.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma, l’infezione da HPV è una infezione che interessa la sfera sessuale in quanto il contagio avviene attraverso i rapporti sessuali, quindi non con baci o carezze ai bambini per altre info basta digitare HPV, epicentro, Istituto Superiore di Sanità) (altri info nel sito epicentro dell’Istituto superiore di sanità). Quando si parla di possibilità di avere carcinomi orofaringei determinati dall’HPV, si fa comunque riferimento a contatti orali prolungati e reiterati con la sfera genitale del partner, non con i normali contatti tra madre, padre e figli. Anche l’utilizzo del bagno in ambiente familiare non viene considerata una fonte di contagio per il papilloma virus. Comunque, al di là della situazione specifica, lavarsi le mani prima di accarezzare o baciare i figli è considerata una pratica importante di igiene. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto