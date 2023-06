Ibuprofene: ci sono rischi ad assumerlo prima del concepimento?

Una domanda di: Anna

Salve, per un’influenza ho assunto per 4 giorni Tachifludec e in seguito

sto assumendo ibuprofene per 5 giorni da 400 due volte al dì. Quanto tempo

deve passare per poter cercare una gravidanza? L’ibuprofene potrebbe

causare effetti nocivi sul feto anche se assunto nelle settimane precedenti?

Grazie mille.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Anna,

l’ibuprofene quando assunto prima del concepimento non è associato a un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione.

Questo farmaco potrebbe però interferire con l’ovulazione e con l’annidamento dell’ovulo fecondato nell’utero, riducendo la probabilità di un concepimento.

Una volta terminata l’assunzione del farmaco anche questo rischio scompare.

Quando avrà concluso il trattamento con l’ibuprofene può pertanto cercare una gravidanza. Cordiali saluti.

