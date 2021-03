Ibuprofene: si può assumere in allattamento?

Una domanda di: Lucia

Salve, volevo sapere se posso assumere moment act. Allatto mio figlio di 19

mesi solo per addormentarsi e durante la notte quando mi cerca. In attesa di

risposta la ringrazio.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Lucia,

l’ibuprofene (principio attivo del Moment act) passa nel latte materno in quantità estremamente basse ed è considerato uno dei farmaci antinfiammatori non steroidei maggiormente compatibile con l’allattamento.

Considerando l’età del bambino e il numero e volume delle poppate, la dose eventualmente assunta attraverso il latte è del tutto trascurabile.

Cordiali saluti.



