Icsi e calcolo delle settimane

Una domanda di: Marina

Ho un dubbio che mi tormenta perché importante ai fini del corretto calcolo delle settimane di gestazione. Siamo ricorsi all’ovodonazione, quindi ICSI e trasferimento di una blastocisti in quinta giornata. La mia ginecologa calcola l’ultima mestruazione dal transfert meno 14 giorni, ma ci sono pubblicazioni che fanno riferimento all’ICSI meno 14gg. Questo significa che c’è un delta di quasi una settimana. Poiché farò la translucenza nucale e in quel caso sarebbe o alla 13ma settimana o alla 14ma, vorrei avere un Suo autorevole parere a riguardo. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, in effetti è corretto porsi il problema della datazione della gravidanza, in particolare in vista degli esami di diagnosi prenatale (che peraltro non sono obbligatori ma a discrezione della coppia).

È corretto considerare il giorno della ICSI come quello del concepimento e quindi l’ultima mestruazione come risalente a 14 giorni prima.

Inoltre, ai fini della traslucenza nucale, il periodo corretto in cui effettuarla è dalla 11° settimana + 0 giorni alla 13° settimana + 6 giorni (quindi a 14 settimane compiute saremmo già fuori tempo massimo).

Spero di esserle stata di aiuto e che tutto andrà per il meglio in questa avventura che ora immagino le appaia più come un percorso a ostacoli…strada facendo arriva il bello, promesso!

Cordialmente.



