IgG e IgM in relazione alla toxoplasmosi: cosa esprimono?

Gentile signora,

non è chiaro perché lei sia preoccupata, cioè in base a quale ragionamento. Come di certo le avrà spiegato il suo ginecologo, valori delle IgM inferiori a 6 (<6) esprimono che lei in questo momento non ha sviluppato la toxoplasmosi, mentre valori delle IgG inferiori a 7,2 (<7,2) esprimono che lei non è immune alla toxoplasmosi, come di sicuro già sapeva. La nota non piacevole sta nel fatto che lei, come numerosissime altre donne, potrebbe contrarre questa malattia e quindi deve attuare tutti gli accorgimenti per evitare il contagio (in primis non mangiare salumi o carne cruda e lavare con la massima attenzione frutta e verdura, possibilmente usando una soluzione disinfettante per alimenti). Sottolineo che la presenza di anticorpi IgG indica che in passato ci si è ammalati della malattia in questione, mentre gli anticorpi IgM indicano che tale infezione è in corso (o comunque è stata sviluppata di recente).

Le riporto il significato dei valori riportati nel referto del toxo test che si esegue sul sangue e che, appunto, ricerca gli anticorpi contro il parassita toxoplasma gondii, per permetterle di avere una chiara idea di quanto esprimono e non spaventarsi quando non ce ne è motivo:

Valori normali per le donne:

Per IgG: < 7,2 negativo; >= 7,2 e < 8,8 dubbio; >=8,8 positivo

Per IgM: < 6 negativo; >=6 e < 8 dubbio; >=8 positivo

Può dunque stare tranquilla, senza tuttavia abbassare la guardia per quanto concerne la prevenzione. Cari saluti.





