Il batterio listeria sopravvive alle alte temperature?

Una domanda di: Vera

Sono incinta alla 37 settimana e ho una domandina urgente da fare. Ieri sera mio marito ha cucinato una pasta con i funghi mantecandola con una burratina. Peccato che io abbia fatto caso dopo (guardando quella che era in frigo) che la confezione era gonfia. Scadevano entrambe il giorno dopo, solo che quella rimasta era già acida (mio marito voleva

mangiarla ma non ė riuscito). La domanda ė, nonostante ieri abbia cotto per due minuti a 100°, rischio qualcosa? Devo fare l'esame del sangue fra qualche giorno per vedere se ė tutto a posto? Eventualmente, quanti giorni devo aspettare per fare l'esame del sangue? La mia dottoressa ė in ferie, quindi confido in una vostra risposta in modo da tranquillizzarmi. Vi ringrazio in anticipo per la vostra cortesia e disponibilità.