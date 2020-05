Il bimbo è contagioso dopo il vaccino?

Una domanda di: Gabriella

Ho fatto il vaccino a mia figlia per (morbillo parotite e rosolia) io sono al sesto mese di gravidanza e non ho avuto la rosolia. Posso contrarlo da mia figlia nel momento in cui viene vaccinata?





Elena Bozzola Elena Bozzola

Gentilissima Signora,

il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia non può essere considerato fonte di trasmissione di infezione.

Vaccinando sua figlia l’ha protetta nei confronti di morbillo, parotite, rosolia. Anche qualora dovesse comparire a distanza di 7-10 giorni la febbre o un lieve esantema legato al vaccino, sua figlia non è contagiosa e non rappresenta un pericolo per lei. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto