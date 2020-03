Il bimbo non si annuncia dopo un anno di tentativi

Una domanda di: Sara

Ho già avuto una gravidanza e vorrei un altro figlio, ma è un annetto circa che ci provo senza risultato. Ho preso anche il Clomid e fatte punture di Gonasi hp 5000 (n.d.r. per favorire l’ovulazione).

Il mio ciclo è abbastanza regolare e ha una durata che varia da due a tre giorni o anche da cinque a sei giorni, e non è abbondantissimo, associato a dolori forti al basso ventre e nella zona della schiena. Mi potrebbe aiutare in qualche modo? Aspetto una vostra risposta in merito. Grazie, a presto, spero.



Gentile signora,

premetto che senza sapere la sua età è realmente difficile rispondere alla sua lettera. L’età della donna, in relazione alla sua fertilità, è infatti l’elemento chiave, perché oltre una certa età le probabilità di dare inizio a una gravidanza diventano pressoché nulle per una questione puramente fisiologica. Premesso tutto questo e ipotizzando che lei sia ancora nel pieno dell’epoca fertile, posso dire che il fatto di avere avuto una precedente gravidanza è un’ottimo dato a favore del suo desiderio di una seconda maternità. I preparati che ha assunto, di certo le sono stati prescritti da un ginecologo: è a lui, che a differenza di me conosce bene la sua condizione, che deve chiedere se ci sono probabilità per lei di rimanere incinta. Io posso solo darle le indicazioni generali che possono favorire il concepimento, se ovviamente esistono i presupposti per realizzarlo (età e condizioni dell’apparato riproduttivo): seguire uno stile di vita sano, non fumare, non accumulare stress (grande nemico della fertilità). In fase di preconcepimento è importante anche assumere l’acido folico, che aiuta a prevenire gravi malformazioni del feto (la spina bifida). L’acido folico va assunto ogni giorno, nella dose di una compressa da 400 microgrammi, lontana da tè e latticini. E’ mutuabile, ossia prescrivibile dal medico di base (fascia A) ed è consigliato assumerlo per tutto il periodo di ricerca della gravidanza e almeno durante tutto il primo trimestre. Sempre dai preparati che mi riferise di avwer assunto, deduco che lei abbia già effettuato tutti i controlli ginecologici, comprenssivi di visita ed ecografia, e gli esami del sangue volti a valutare l’assetto ormonale, che sono necessari per avere informazioni sul perché una gravidanza dopo un anno di tentativi non si annuncia. Mi auguro di averla almeno un pochino aiutata. Mi tenga aggiornato,s e lo desidera. Con cordialità.



