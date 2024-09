Il cortisone rende inefficace la vaccinazione?

Una domanda di: Francesca

Ho fatto il vaccino contro la menegite il 31/07 2024 e il 20 agosto ho avuto un calo di piastrine e sto assumendo MEDROL 16 mg, mi chiedevo se il vaccino ha validità assumendo cortisone.





Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Cara signora,

in effetti il cortisone assunto per via sistemica, quindi anche in compresse, tende a ridurre l’efficacia dei vaccini. Per questo in genere si consiglia di effettuare le vaccinazioni quando finisce la terapia o, meglio ancora, almeno un paio di settimane dal suo termine. Posto questo, mi sembra di aver capito che lei abbia iniziato la cura con cortisone DOPO tre settimane dalla vaccinazione: se è così non ci sono problemi perché in questo lasso di tempo il suo sistema immunitario ha avuto la possibilità di rispondere alla vaccinazione che, quindi, possiamo considerare efficace. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto