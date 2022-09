Il “DNA fetale” può sbagliare l’individuazione del sesso?

Una domanda di: Susanna

Buongiorno, è possibile sbagliare il sesso bimbo in seguito all’indagine per la ricerca del DNA del feto nel sangue della madre, eseguita a 12 settimane? Grazie.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Buongiorno, purtroppo sì, per prima cosa non tutti gli esami del dna fetale sono uguali e per tanto hanno sensibilità e specificità differenti (ecco perché consiglio sempre di farsi inviare studi di validazione che ne attestino l’attendibilità). In più ci possono essere anche condizioni, come ad esempio vanishing twins, che possono alterare il risultato del sesso, oppure ancora patologie come la sindrome di Morris. Ovviamente non voglio assolutamente allarmarla visto che a volte si verifica un semplice un errore umano durante l’esecuzione del test, la cui attendibilità è comunque del 99 per cento. Con cordialità.

