Il Farlutal blocca l’ovulazione?

Una domanda di: Rossella

Salve sto facendo la cura con Farlutal: l’ovulazione si blocca oppure no?

Mentre sei sotto cura si può avere lo stesso una gravidanza?

E mei giorni non fertili è possibile rimanere in gravidanza?



Gentile signora,

il Farlutal è un progestinico che viene prescritto per vari disturbi ginecologici. Come sta scritto nel foglietto che lo accompagna “Se rimane incinta durante l’uso, deve immediatamente interrompere l’assunzione di Farlutal e consultare il medico. Se lei è una donna sessualmente attiva, durante il trattamento con questo medicinale deve utilizzare un metodo contraccettivo efficace per evitare una gravidanza”. Questa raccomandazione evidentemente implica che l’ovulazione può avvenire anche durante l’impiego di questo farmaco. Per quanto riguarda la gravidanza, sempre nel foglietto di accompagnamento (che sarebbe comunque sempre bene leggere prima di assumere una medicina) sta scritto: “Farlutal non deve essere usato in gravidanza perché l’assunzione di questo medicinale durante i primi tre mesi di gravidanza può provocare

malformazioni all’apparato genitale del feto… Se lei è una donna sessualmente attiva, durante il trattamento con questo medicinale deve utilizzare un metodo contraccettivo efficace per evitare una gravidanza”. Per quanto riguarda la sua ultima domanda, nei giorni non fertili per definizione non si può avviare una gravidanza. Cordialmente.

