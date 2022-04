Il ginecologo dice sì, le amiche no: chi ha ragione?

Una domanda di: Maria Sole

Salve, sono in gravidanza a 14+4. A 6+4 ho avuti per 4-5 giorni delle perdite di sangue ed è stato rilevato un grave distacco. Sono stata più a riposo e non ho avuti rapporti sessuali. A 11+4 ho fatto un controllo e il distacco era migliorato tantissimo (era di 3 cm x 2cm). Il ginecologo ha detto che non serve in assenza di perdite un riposo assoluto…basta che non faccio particolari sforzi. Non ho tuttora rapporti ma ho chiesto ieri al ginecologo se si potessero avere orgasmi (senza rapporto). Lui non sa se quel distacco è totalmente passato (non mi vede da 3 settimane) ma ha detto che senza esagerare non ci sono problemi ad averne. Molte amiche mi dicono invece che non si possono avere assolutamente. Potrei avere il suo parere?

Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, concordo con il suo ginecologo il quale, contrariamente alle sue amiche, ha studiato 6 anni medicina e 5 anni per conseguire la specializzazione in ostetricia e ginecologia. Con cordialità.