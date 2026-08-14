Il liquido pre-eiaculatorio può consentire il concepimento?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 14/08/2026 Aggiornato il 14/08/2026

Il liquido pre-eiaculatorio può contenere qualche spermatozoo vitale e per avviare una gravidanza ne basta uno solo.

Una domanda di: Erika
Salve, ho alcune domande da fare, vorrei un chiarimento. Sono una donna di 39 anni, di solito uso il preservativo, ma oggi ho avuto un rapporto con solo qualche spinta senza preservativo, poi è stato messo, mi trovo nei giorni fertili, ma non è avvenuta eiaculazione interna, soltanto qualche spinta iniziale. Nessun rischio gravidanza? È vero che il liquido pre-eiaculatorio non feconda? Che a 39 anni c’è poca probabilità ? In Internet leggo tanti pareri discordanti, ma ho sempre pensato che per una gravidanza serva l'eiaculazione interna, non solo qualche spinta: grazie se avrò una risposta.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentille Erika,
in medicina gli avverbi "sempre" e "mai" non possono essere usati, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Posso dirle che da quello che riferisce ritengo sia improbabile che lei sia rimasta incinta, tuttavia non posso escluderlo con assoluta certezza. Il liquido pre-eiaculatorio potrebbe infatti contenere qualche spermatozoo vitale e noi sappiamo bene che ne basta uno solo per concepire e, quindi, avviare una gravidanza. C'è da dire che a 39 anni non è altissima la probabilità di rimanere incinta in seguito a un solo rapporto, tuttavia lei era nel periodo fertile ed è per questo che, appunto, non abbiamo la sicurezza matematica che non sia successo. In caso di ritardo della prossima mestruazione faccia il test di gravidanza e si toglierà ogni dubbio. Mi tenga aggiornato. Cari saluti.

Il liquido pre-eiaculatorio può consentire il concepimento?

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