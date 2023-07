Il medico dice che va tutto bene, i forum no…

Una domanda di: Luana

Salve, sono alla 38^ settimana, dopo ecografia risulta che il mio bambino ha un dbp 88 mm, CC 313 mm, CA 311 mm, LF 72 mm. Peso stimato 2,8 kg. Percentile 7%.

Leggendo le tabelle mi sono accorta che i valori non risultano in linea con l’epoca gestazionale, la cosa inizia seriamente a preoccuparmi, e tutti mi stanno dicendo di stare tranquilla, ma credo che in questo caso, se ci sono problemi, sia meglio intervenire tempestivamente per evitare che la situazione peggiori.

Quello che leggo nei vari forum non mi rassicura per nulla. Chiedo, pertanto, se mi devo realmente preoccupare e se è tutto in regola cosa dovrebbe farmi stare tranquilla a fronte di una differenza sostanziale con i valori medi indicati. Se quindi si tratta di un ritardo di crescita fetale o potrebbe essere semplicemente il bambino che è piccolo geneticamente. Segnalo che questo problema l’abbiamo riscontrato solo oggi, in quanto fino a ora il bambino cresceva con valori nella norma.



Patrizia Mattei

Gentile signora, se l’ecografista le dice di non preoccuparsi forse non è il caso di preoccuparsi. Di più non posso dirle con gli elementi che ho. Ne parli con il suo ginecologo che sarà senz’altro in grado di capire meglio la situazione. Mi dispiace di non essere esaustiva ma le consiglio di stare tranquilla visto che finora tutti gli esami, bi test è DNA fetale, sono stati rassicuranti. Le consiglio di fidarsi del suo ginecologo o di chi le ha fatto l’ecografia che sicuramente non la avrà allarmata e di lasciar perdere i forum… Un saluto.

