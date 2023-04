Il menarca dà febbre?

Una domanda di: Barbara

Sono mamma di una bambina di 10 anni e 8 mesi, da domenica ha la febbre solo 1 giorno 38° C, dopodiché 37 e 37.5° C accompagnata da forte mal di testa. Mi chiedevo la prima mestruazione può portare questi sintomi?



Gentile signora,

direi proprio di no: il mal di testa accompagna molte infezioni, specie virali, e la febbre ne è una prova. Che la prima mestriuzione ci sia messa di mezzo mi sembra solo una coincidenza. Con cordialità.

