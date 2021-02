Il mio bambino beve troppo latte: meglio allora il tipo “scremato”?

Una domanda di: Valentina

Ho un bimbo di 20 mesi che prende ancora parecchio latte la mattina e mezzo biberon lo prende dopo il pasto, più quasi sempre la sera ne prende un biberon pieno. E’ meglio che continui con latte vaccino intero o parzialmente scremato?

Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

se il bambino assume ancora così tanto latte, sarebbe opportuno dare un prodotto col nome di latte di crescita, cioè latti che hanno una concentrazione proteica minore a quella del latte vaccino: quello parzialmente scremato ha un contenuto proteico alto, simile a quello intero, quindi non adatto allo scopo di diminuirne il carico calorico; meglio allora, i latti di crescita (col nome anche di latte 3); se poi lei volesse diminuire in assoluto la quantità di latte vaccino, senza cambiare tipo di latte, meglio sarebbe diluire il latte intero a metà con acqua,o, ancora, provare a cambiare la modalità di somministrazione: usare cioè una tazza e non più il biberon, per ridurre la voracità del bambino. Anche il cambio da latte a yogurt può essere utile, almeno in qualche occasione durante il giorno. Con cordialità.

