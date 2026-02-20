Il mio bambino mangia troppo?

Se il bambino mangia la pappa non è opportuno dargli immediatamente dopo il biberon di latte, che costituisce un pasto vero e proprio da non sommare ad altri piatti.
Una domanda di: Deborah Ho iniziato lo svezzamento classico da qualche settimana, ma ho paura che il mio bambino di 6 mesi e mezzo non si autoregoli.
Nonostante mangi frutta a metà mattina e metà pomeriggio e finisca tutta la pappa a mezzogiorno quando gli propongo il latte artificiale lo beve sempre tutto con le stesse dosi e frequenze di quando non mangiava le pappe. Ha sempre sofferto di reflusso con vomito quindi il fatto che vomiti non mi aiuta a capire se ha mangiato troppo. Devo diminuire il latte o gli lascio mangiare anche quello?
Grazie mille.
Leo Venturelli
Cara mamma,
se la prima pappa è gradita al bambino e la mangia tutta, compresa anche una porzione di frutta, non dovrebbe esserci bisogno di dare subito dopo il biberon di latte, ma lasciare l'alimento liquido al successivo appuntamento del pasto. La quantità dei pasti di latte va mantenuta. Se ci sono episodi di vomito, per capire se l'alimentazione è corretta occorre che la crescita sia mediamente di 200-300 grammi ogni 15 giorni circa. In sintesi, l'alimentazione complementare sostituisce con lentezza e progressivamente il pasto di latte, uno alla volta. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
