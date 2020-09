Il mio bimbo vuole solo un seno!

Una domanda di: Giorgia

Allatto al seno il mio bambino di due mesi (inizialmente con l’utilizzo dei paracapezzoli – come ausilio avendo io i capezzoli piatti – che sono poi riuscita ad accantonare). La crescita è costante, il bambino si attacca e si alimenta correttamente. Da qualche tempo però è evidente la sua netta preferenza per un seno, arrivando a rifiutare l’altro.

Io non noto una conformazione diversa fra i due seni. Quale può essere la causa di questo comportamento?

Quando, nonostante la riluttanza, il bambino si attacca, lo fa correttamente perché il seno di svuota.

Ringrazio e saluto cordialmente.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

a volte la conformazione della mammella o del capezzolo fanno sì che il piccolo abbia delle preferenze, anche solo per essere piu comodo all’attacco su un lato rispetto all’altro. L’idea che suggerisco è quella di cercare di attaccare prima il bambino al seno meno gradito in quanto si pensa che la voglia di suzione stimoli un attacco più deciso.

Ha fatto bene a non utilizzare più il paracapezzoli, perché il bambino per attaccarsi alla mammella correttamente, così da poter ottenere una poppata soddisfacente, grazie a una suzione efficace, deve afferrare l’areola e non il capezzolo. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto