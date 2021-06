Il monitoraggio dei fibromi è operatore-dipendente?

Una domanda di: Maria Teresa

È vero che il monitoraggio dei fibromi cambia da operatore a operatore? Mi è stato detto che i controlli devono essere fatti sempre nello stesso posto perché le misure possono variare in base all’operatore. Grazie.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Maria Teresa,

Le valutazioni ecografiche presentano un certo grado di variabilità, sia per lo strumento ecografico usato che può essere diverso da centro a centro, sia per una variabilità operatore-dipendente.

Tenga conto che per un fibroma di 10 cm, può essere valutato circa da 9 ad 11 cm. Anche l’obesità della donna può rendere più difficile la valutazione ecografica.

Ciò detto, le valutazioni cliniche e strumentali nel tempo saranno in grado di discernere i casi a maggiore rischio da quelli stazionari a minore rischio. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

