Il pane fa male prima dei 10 mesi di vita?

Una domanda di: Alexja

Salve, ho dato del pane a mia figlia di 7 mesi per tre volte in quanto era incuriosita e pensavo si potesse fare. Però ho letto qui che prima dei 10-12 medi non si può. Ora che può succedere? È pericoloso? Intendo per la salute. Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

credo che il pane che ha dato alla piccola sia il classico pezzo di pane duro, di qualche giorno, delle dimensioni di una pagnottella, affinché la piccola potesse portarlo alla bocca per succhiarlo o inumidirlo prima di inghiottirlo. Diversamente un boccone di pane piccolo, tenero è proibito non tanto dal punto di vista nutrizionale ( il pan grattato potrebbe sostituire la pastina, certo meglio dopo le prime pappe) quanto per il rischio di soffocamento: ogni pezzetto di cibo sotto i 3 – 4 cm , specie di consistenza molliccia come la mollica del pane o la mozzarellina possono ostruire le vie respiratorie/digerenti aprendo la strada a rischi. Va bene dunque il pane, ma attenzione al soffocamento. Cari saluti.