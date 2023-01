Il parto prematuro dovuto a un’infezione si può ripetere in una successiva gravidanza?

Una domanda di: Maria

Salve, ho avuto un parto prematuro a 21 settimane per rottura sacco, dovuto ad infezione con PCR alta. Ora sono di nuovo incinta di 15 settimane ed ho il terrore che si possa ripetere di nuovo…sto prendendo ovuli progesterone preventivamente. Dottoressa, secondo lei si può ripetere questo incubo?



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, il fatto che la gravidanza si sia interrotta dopo una rottura precoce e spontanea del sacco amniotico, con PCR elevata, certamente depone per la presenza di un’infezione. Quindi varrebbe la pena di eseguire degli accertamenti in questa gravidanza, ad esempio verificare se non ci sia un’infezione vaginale o delle vie urinarie. Mi chiedo e le chiedo se questi accertamenti siano stati fatti, in caso contrario è opportuno che ne discuta con il suo ginecologo curante. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto