Il preservativo è un buon metodo anticoncezionale?

Una domanda di: Francesca

Voglio togliermi ogni dubbio una volta per tutte. Ho

19 anni e ho rapporti con il mio ragazzo protetti dal profilattico sempre dall’inizio alla

fine e con eiaculazione fuori. Mi sarebbe dovuto venire il prossimo ciclo il 14 di

febbraio: gli ultimi rapporti gli abbiamo avuti alla fine dell’ovulazione ma

sono stati sempre protetti e si è controllato se il preservativo fosse

integro. Il preservativo se usato correttamente è un buon metodo? Posso

stare tranquilla? Sono una persona molto ansiosa e molto spesso questa ansia

sfocia in attacco di panico.

Grazie in anticipo.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile Francesca,

il preservativo indossato prima di iniziare il rapporto, associato al coito interrotto sempre, non dovrebbe consentire concepimenti (salvo appunto la rottura accidentale del preservativo stesso).

Il rapporto che menziona è avvenuto in un giorno dei più fertili: ma come li riconosce? Riesce a individuare il muco fertile (secrezione trasparente e filante che accompagna il periodo fertile)?

L’ovulazione non ha un inizio e una fine: è il momento in cui viene liberato l’uovo.

Hanno inizio e fine i giorni fertili che la precedono (cinque di norma) e la includono come momento finale. Nel frattempo credo che le mestruazioni le siano arrivate ponendo fine alla sua ansia. È vero? Con cordialità.



