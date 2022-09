Il progesterone può aiutare a rimanere incinta?

Una domanda di: Jessica

Buongiorno, avrei bisogno di avere un parere circa l’uso del progesterone dopo un’isteroscopia operativa per rimozione polipo (ed endometrio polipoide). Da un anno e mezzo proviamo, senza riuscirci, a dare inizio a una seconda gravidanza. Dopo aver fatto tutti gli esami prescritti da un centro PMA non è risultato nulla se non una teratozoospermia del mio compagno (4% forme normali). Il mio ginecologo dice che l’infertilità non era dovuta al polipo ma ad altre cause che non mi sa spiegare. Il progesterone potrebbe aiutarmi a restare incinta? Non mi è mai stato prescritto nessun esame del progesterone e/o estrogeni. Mi potreste dare un consiglio? Grazie mille.



Gentile signora, il progesterone può aiutare se ne ha carenza. Se ha avuto un polipo è probabile che ci sia uno squilibrio tra estrogeni e progesterone, ma occorre fare esami ormonali per verificarlo. Non si può cioè limitarsi a ipotizzarlo “a tavolino” come non sarebbe corretto assumere progesterone senza sapere se serve efettivamente o no. Potrebbe anche essere una ovulazione insufficiente, da correggere farmacologicamente: va verificato anche questo. Si è già affidata a un centro per la procreazione medicalmente assistita: si confronti con gli specialisti che vi lavorano sull’opportunità di effettuare le indagini ormonali. Con cordialità.

