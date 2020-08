Il Sars-CoV-2 può rendere sterile il mio bambino?

Una domanda di: Valentina

Gentile dottore, mi rivolgo a lei perche so che è esperto sul tema “coronavirus”. Ho letto tanti studi che affermano che il coronavirus potrebbe causare infertilità maschile. So che ancora non c’è nulla di certo, ma vorrei sapere cosa ne pensa riguardo la veridicità di questa cosa. Sono da poco diventata madre per la seconda volta e il mio bimbo ha poche settimane di vita ed è un maschietto. Ho paura che prima o poi contrarrà inevitabilmente questo virus (la sorella andrà all’asilo e mio marito è dentista, io lavoro in ospedale come logopedista quindi siamo tutti a rischio) e ho paura possa renderlo sterile. Sono molto preoccupata per la fertilità futura di mio figlio. Grazie mille.





Matteo Bassetti Matteo Bassetti

E’ uscito qualche tempo fa un lavoro scientifico che dimostrerebbe che, nel 15 per cento dei casi, chi è colpito da Covid-19 potrebbe trasmettere la malattia per via sessuale. Ma questo non significa certo che l’infezione possa causare sterilità: una simile ipotesi è tutta da dimostrare. Anche la supposizione secondo cui durante la malattia potrebbe verificarsi una riduzione del testosterone, che è l’ormone che porta gli spermatozoi a maturazione, non è stata verificata in modo sufficiente. Dunque, almeno per il momento, nessun dato in nostro possesso ci autorizza a ritenere che l’infezione dovuta al Sars-CoV-2 (questo il nome del nuovo coronavirus) possa determinare sterilità. Cordiali saluti.

