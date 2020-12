Il test di gravidanza può essere sbagliato?

Una domanda di: Arianna

Premetto che ho cicli di 30-31 giorni. Ultima mestruazione 07-11, il giorno

09-12 ho fatto il dosaggio delle beta-hCG minore di 10. Giorno 11-12 visita ginecologica (presa già da

tempo) risultato endometrio ispessito di 10mm (giorni di ritardo 3-4). Il

ginecologo dice che è molto ispessito. Sono quindi incinta? Quindi le beta

sono state fatte troppo presto e quindi risultato sbagliato?



Sappiamo che lei ha un ritardo di 3-4 giorni sui consueti 31.

Non sappiamo se abbia conoscenza dei giorni fertili, né se abbia cercato il concepimento esattamente negli stessi: se cioè sia verosimile pensare che l’eventuale concepimento sia avvenuto circa 18 giorni fa.

Sappiamo che c’è il ritardo e che l’endometrio è stato genericamente refertato come ispessito.

Non c’è notizia sulle ovaie. C’è un corpo luteo che persista e faccia ipotizzare un corpo luteo gravidico?

E’ stato consigliato un dosaggio del progesterone insieme a quello (finora negativo) della beta-hCG a confermare che ci si trovi ancora quantomeno in fase luteale?

Se non arriva la mestruazione, farei questi due dosaggi (hCG e Progesterone) per capire – in caso di beta-hCG ancora negative – in che fase ci troviamo nel ciclo. Una cosa è comunque certa: se è incinta a breve emergerà dal dosaggio delle beta-hCG nel sangue o dal test sulle urine. In generale, quando il tes di gravidanza effettuato a partire dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni è negativo significa che è negativo.



