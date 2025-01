Il test dice che la gravidanza è iniziata da 1-2 settimane, la rotella ostetrica dice 4: c’è da preoccuparsi?

Come è ovvio, il calcolo ostetrico è più avanti di due settimane rispetto all'epoca reale della gravidanza indicata dal dosaggio delle beta-hCG, perché conteggia le 40 settimane di gestazione a partire dalla data di inizio dell'ultima mestruazione, quando il concepimento non è ancora avvenuto.

Cara signora, è incinta da pochissimo ed è già molto preoccupata… mi creda non è un buon inizio! La gravidanza è lunghissima temo che se già si pone problemi che non esistono ad appena pochi giorni dal ritardo delle mestruazioni rischierà di arrivare al parto affranta. Detto questo, lei è di 4 settimane secondo il calendario ostetrico che conteggia le 40 settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione. Si tratta di un conteggio convenzionale perché è più che ovvio che il primo giorno dell’ultima mestruazione lei non poteva essere incinta come va da sé che il concepimento sia avvenuto dopo. Più di preciso, la gravidanza si è avviata più o meno 15 giorni dopo l’inizio dell’ultima mestruazione ed è da qui che comincia a essere prodotto l’ormone beta-hCG che viene rilevato dal test di gravidanza. Anche questo è molto ovvio. Quindi il test cvhe dosa l’ormone beta-hCG nel sangue le dice le settimane effettive di gravidanza, mentre dalla rotella ostetrica nonché dal calcolo delle settimane di gravidanza che viene fatto da un algoritmo che abbiamo anche nel nostro sito emergono le settimane di gravidanza conteggiate convenzionalmente. Lo scarto è dunque proprio di due settimane. Cordialmente.

Una domanda di: Claudia Ho un dubbio ho fatto un test di gravidanza clear blue il 24 dicembre, che ha segnato 1-2, come mai se metto il calcolo ostetrico mi dice che sono di 4 settimane? Non vorrei che ci fosse qualche problema nello sviluppo del bambino e sono molto preoccupata.

