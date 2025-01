Il valore delle beta indica quando è avvenuto il concepimento?

Una domanda di: Giulia

Buongiorno dottoressa. Ultima mestruazione il 28/10 (sempre regolare con cicli di 27/28 giorni).

Rapporti con mio marito il 9 e 11 novembre (anche in precedenza) sempre con eiaculazione interna perché cercavamo un bambino.

Il 13 novembre rapporto extra. Inizialmente non usato il preservativo ma poi messo da metà rapporto in poi. Alla fine esce ed il preservativo rimane all’interno. Lo estraggo ma era rivolto verso l’esterno accartocciato con liquido seminale rimasto all’interno. Ho scoperto di essere incinta il 1°dicembre ed il 2 dicembre avevo beta che corrispondevano a 3 settimane di gravidanza.

Secondo lei devo avere dubbi sulla paternità o posso stare tranquilla?





Cristiana De Petris Cristiana De Petris Cara signora,

anche ipotizzado un ciclo di 28-30 giorni noi possiamo individuare una finestra di circa 3-5 giorni durante i quali possono essere avvenuti ovulazione e concepimento. Affidarci al valore delle beta, estremamente variabile, per individuare il giorno del concepimento non è possibile. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

