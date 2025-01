Il valore delle beta può indicare una gravidanza gemellare?

Una domanda di: Cinzia

Buongiorno, in data 18/12 ho fatto il trasfer di una blastocisti congelata in 5ª giornata presso il centro PMA del Papa Giovanni XXIII. Al 30/12 il

valore delle beta era 1138,8 e al 2/01 sono passate ad un valore di 5467,8. Come devo interpretare? Siamo di fronte ad una gravidanza gemellare? Al

21/01 andrò a fare la prima ecografia. Vi ringrazio.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

il valore delle beta non è mai indicativo di una gravidanza gemellare. In più, il transfer di una blastocisti tende ad escludere la gravidanza gemellare. L’unica possibilità di gemellarità è data dall’eventualità in cui la blastocisti dia luogo a due gemelli identici, ma è raro che accada. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: