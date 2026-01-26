Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

Una domanda di: Mariapina Buongiorno dottoressa, chiedo per l'immunità nei confronti della toxoplasmosi perché da quando sono rimasta incinta ho avuto sempre gli anticorpi per la toxo che aumentavano sempre fino ad arrivare a 5,6. Poi nelle analisi della settimana scorsa si è avuto un bel calo e si è passati a 2,6 allora questo mi spaventa perché vorrei capire se è normale oppure devo considerare a rischio la mia immunità. Sono in attesa a 34 settimane + 5 giorni e i valori di riferimento sono: IgG >2 i miei adesso sono 2,6 e IgM sempre negativi. In attesa della sua risposta la ringrazio anticipatamente.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, sa che mi stupisco della sua domanda?

Se ai PRIMI esami in gravidanza una paziente risulta immune per Toxoplasmosi, io non sono solita farle ripetere mai più le analisi in quanto appunto presenta già gli anticorpi IgG della memoria (le IgM sono positive solitamente nella fase acuta dell'infezione) e NON è quindi a rischio di contrarre l'infezione per la prima volta in gravidanza, con tutti i rischi connessi per il nascituro (ma abbiamo la terapia farmacologica a diposizione, grazie al Cielo!).

Quindi non ritengo significativa l'oscillazione in termini di IgG che tanto la preoccupa: la sua immunità non è a rischio.

Magari gli esami non sono stati effettuati sempre nello stesso laboratorio analisi? In ogni caso lei risulta sempre immune dato che le IgG sono maggiori di 2.

Comunque mi pare strano che il Collega glieli abbia fatti ripetere con cadenza mensile…

Spero di averle risposto, cordialmente



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto