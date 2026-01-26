Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 26/01/2026 Aggiornato il 26/01/2026

Una domanda di: Mariapina
Buongiorno dottoressa, chiedo per l'immunità nei confronti della toxoplasmosi perché da quando sono rimasta incinta ho avuto sempre gli anticorpi per la toxo che aumentavano sempre fino ad arrivare a 5,6. Poi nelle analisi della settimana scorsa si è avuto un bel calo e si è passati a 2,6 allora questo mi spaventa perché vorrei capire se è normale oppure devo considerare a rischio la mia immunità. Sono in attesa a 34 settimane + 5 giorni e i valori di riferimento sono: IgG >2 i miei adesso sono 2,6 e IgM sempre negativi. In attesa della sua risposta la ringrazio anticipatamente.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, sa che mi stupisco della sua domanda?
Se ai PRIMI esami in gravidanza una paziente risulta immune per Toxoplasmosi, io non sono solita farle ripetere mai più le analisi in quanto appunto presenta già gli anticorpi IgG della memoria (le IgM sono positive solitamente nella fase acuta dell'infezione) e NON è quindi a rischio di contrarre l'infezione per la prima volta in gravidanza, con tutti i rischi connessi per il nascituro (ma abbiamo la terapia farmacologica a diposizione, grazie al Cielo!).
Quindi non ritengo significativa l'oscillazione in termini di IgG che tanto la preoccupa: la sua immunità non è a rischio.
Magari gli esami non sono stati effettuati sempre nello stesso laboratorio analisi? In ogni caso lei risulta sempre immune dato che le IgG sono maggiori di 2.
Comunque mi pare strano che il Collega glieli abbia fatti ripetere con cadenza mensile…
Spero di averle risposto, cordialmente

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l'esame tutti i mesi?

