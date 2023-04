Immunoprofilassi anti-D: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

Una domanda di: Alessia

Spero di spiegarmi al meglio. Il 4 Aprile mi è stato “certificato” un aborto completo avrei dovuto essere a 9+4 ma già alla visita delle 8+4 la ginecologa mi aveva segnalato che non c’era nulla oltre al sacco e che la gravidanza sembrava in ritardo di 3 settimane. Lo stesso giorno mi hanno fatto l’iniezione per la profilassi in quanto io sono RH negativo e mio marito RH positivo. La ginecologa mi ha consigliato di aspettare almeno 2/3 mesi per cercare una nuova gravidanza, in modo da smaltire gli anticorpi generati. Volevo sapere se ciò era corretto e come mai bisogna aspettare: questi anticorpi sono pericolosi in caso di una nuova gravidanza?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Alessia,

non vi è alcun motivo per cui la dose di anticorpi che è stata iniettata possa essere di alcun tipo di danno sulla prossima gravidanza sia che il concepito sia Rh positivo, sia Rh negativo. Quanto le è stato detto ha una finalità precauzionale ma la base scientifica per questa indicazione è carente. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto