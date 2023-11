Immunoprofilassi anti RH: si può anticipare?

Una domanda di: Sara

Sono alla mia seconda gravidanza e sono RH negativo per cui dovrò fare l’immunoprofilassi come per la prima gravidanza. Dato che nella mia 28^ e 29^ settimana pianificavo una vacanza, la mia ginecologa mi ha detto che posso farla anche un po’ prima quindi a 27+4 . Chiedo se è davvero possibile farla quindi un po’ prima tranquillamente o questo potrebbe comportare qualche problema?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Sara,

la sua ginecologa ha ragione. Nessun problema per la profilassi preparto alla 27^ settimana. Gli anticorpi hanno una lunga emivita e quindi anticiparla di 10-15 giorni non cambia nulla.

Buona vacanza.

